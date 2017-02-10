Tahrir-u Şam Heyeti lideri Ebu Cabir’den Açıklama

»Ana Sayfa»Suriye
10.02.2017 01:15
Tahrir-u Şam Heyeti lideri Ebu Cabir’den Açıklama
Tahrir-u Şam Heyeti lideri Ebu Cabir bir açıklama yayınladı.

Suriye'de bir çok direniş grubunun kendilerini fesh ederek kurdukları Hey'etu Tahrîri'ş-Şâm'ın lideri Ebu Cabir Haşim eş Şeyh'in ilk resmi konuşması yayınlandı. Cabir, konuşmasında kurulan birliğin hedeflerine ve Suriye'deki duruma dair yerel ve küresel duruma değindi.

Yeni oluşumun eski grupların uzantısı olmadığını, eski isimlerin ve grupların olmadığı bir birleşme olduğunu belirterek, “Mübarek Suriye devriminde yeni bir aşama” olarak nitelendirdi.

“Suriye'nin Müslüman kimliğini kurumayı hedefliyoruz ve halkımız merak etmesin bizler Esed rejimine karşı en kısa zamanda yeniden askeri olarak etkin olacağız. Onların askeri kışlarına yine ineceğiz.” diyen Cabir, kuşatma altındaki halka seslenerek sabırlı olmalarını istedi.

Yeni bir süreci temsil ettiklerini ve hiçbir başka örgütlenme ile ilişkileri olmadığını ifade eden Cabir  birlik konusunda eski sorunları bir kenara bırakmayı ve kendilerine destek olunmasını isteyen Tahrir Şam lideri mazlumun yanında olacaklarını söyledi.

Tahrir-u Şam’ın başına geldikten sonra ilk defa kamera karşısına çıkan Ebu Cabir, hedefin sahadaki grupları askeri ve siyasi olarak tek bir isim ve komuta altında toplamak olduğunu vurgulayarak, nihai hedefin ise zalim Esed rejimini yıkmak, Suriye’nin bütünlüğünü koruyarak özgürleştirmek olduğunu söyledi.

Ebu Cabir, sahadaki grupları zalim Esed rejimine karşı yeniden savaşmak için askeri olarak yeniden birleştirmek için çalışacaklarını kaydetti.

 

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