Tahrir-i Şam’ın Hama Kırsalında Esed Birliklerine Yaptığı Operasyondan Görüntüler

Suriye’de en geniş ve organize rejim karşıtı yapılanma olan Tahriru’ş Şam Heyeti (HTŞ), kuzey Hama kırsalında rejime başlattığı operasyondan video görüntüleri paylaştı.

Görüntülerde HTŞ lideri Ebu Muhammed el Cevlani’nin gruba bizzat liderlik yaptığı ve operasyon öncesi ‘teşvik’ içerikli konuşmalar yaptığı görülüyor.

Ekstrem savaş anlarının yer aldığı video görüntülerinde, rejim askerlerinin geri çekilmesi ve yaşadığı kayıplar drone kamerası ile de net bir şekilde kayda alınmış.

HTŞ, kuzey Hama’da rejime karşı başlattığı operasyonda stratejik öneme sahip Ebu Dali kabasını ele geçirmişti. Bölgede büyük kayıplar yaşayan rejim, Doğu Hama kırsalındaki DAEŞ unsurlarının Kuzey Hama’ya geçişine izin vermiş, DAEŞ’in HTŞ’ye saldırması nedeniyle rejime karşı operasyon askıya alınmak zorunda kalmıştı.

Kaynak: Mepa News