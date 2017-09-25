Tahrir-i Şam ve Ahrar-ı Şam’dan Hama’da Esed’e Ortak Operasyon

İdlib'e müdahalenin konuşulduğu bir dönemde Tahriruş Şam'ın başlattığı Hama operasyonlarının 1. etabı tamamlandı. İlk saldırılarda Esed rejiminin gösterdiği sert karşılıklarla her iki tarafında kayıp vermesiyle devam eden çatışmalara, Tahriruş Şam'dan ilave birlikler katılırken, savaşa Ahraruş Şam hareketi de katıldığını açıkladı.

Bölgeye intikal eden Ahraruş Şam birlikleriyle beraber Hama'da 2. kez Muhalifler saldırıya geçti. Sivil katliamı yapan Rusya ve Esed rejimine karşı başlatılan operasyonun Güney kırsalında Ahraruş Şam birlikleri 6 Esed milisini öldürdü. Kubeybat, Um Harateyn ve Kahira bölgeleri rejimden ele geçirilirken Ahraruş Şam birliklerini Maan'a saldırdığı bölgeden rapor ediliyor.

Tahriruş Şam 22 rejim milisinin esir alındığı, 3 tankın ise imha edildiğini bölgeden bildirdi. Hama'daki operasyonlarda seçkin birlikler yer alırken, bölgede daha önce ateşkes kapsamında kaybedilen yerlerin tekrar fethedildiği bildiriliyor.

Islahhaber Hama operasyonunda Tahriruş Şam'ın yanına intikal eden Ahraruş Şam mücahitlerinin fotoğraflarına yer verdi.

İşte o kareler: