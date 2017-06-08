“Tahran’da Türbenin Civarında 5 Şüpheli Gözaltına Alındı”

Tahran Emniyet Müdürü Hüseyin Sacidiniya, “Sabah saatlerinde Ayetullah Humeyni’nin türbesinde düzenlenen saldırıdan sonra türbenin civarında 5 şüpheli gözaltına alındı.” dedi.

İran’ın başkenti Tahran’da, sabah saatlerinde İran Meclisi’ne ve Ayetullah Humeyni’nin türbesine yapılan silahlı ve bombalı saldırılarda 6’sı saldırıları düzenleyen kişiler olmak üzere 18 kişi ölmüş, 43 kişi yaralanmıştı. Saldırıyı IŞİD’in üstlendiği iddia edilmişti.

Kaynak: İSNA, AA