'Tahran'da 70 Binden Fazla Aile Gecelerini Aç Geçiriyor'

İran'ın başkenti Tahran'ın Belediye Başkanı Galibaf, "Tahran'da herhangi bir sosyal kurumda kaydı bulunmayan 70 binden fazla aile gecelerini aç geçiriyor." dedi.

Tahran Belediye Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Tahran'da 70 binden fazla ailenin geceleri aç geçirdiğini söyledi.

Belediyeye bağlı Sama Tehran haber sitesine göre, Tahran 8'inci Bölge Projeleri'nin açılış programında konuşan Galibaf, "Tahran'da herhangi bir sosyal kurumda kaydı bulunmayan 70 binden fazla aile gecelerini aç geçiriyor." dedi.

Sosyal sorunların olumsuz etkilerine değinen Galibaf, "Boşanma ve uyuşturucuyla mücadelede köklü çalışmalar yapamadığımızı kabul ediyorum. Çünkü bu meselelerin altında fakirlik ve işsizlik yatıyor." ifadelerini kullandı.

AA