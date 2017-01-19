Tahran'da 17 Katlı İş Yeri Çöktü

İran'ın başkenti Tahran'da iş yerlerinin bulunduğu İstanbul Dört Yol kavşağındaki 17 katlı Plasku İş Merkezi, çıkan yangın sonucu çöktü.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği binasının bulunduğu İstanbul Dört Yol kavşağında (Çahar Rahı İstanbul) yer alan plastik ve tekstil atölyelerinin olduğu 17 katlı Plasku İş Merkezi çıkan yangın sonucu çöktü.

Yangında 30'u itfaiye eri olmak üzere 38 kişi yaralandı. Çöken 17 katlı bina, Tahran'ın en yüksek yapıları arasında yer alıyordu.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği'nden alınan bilgiye göre, yanan binanın çökmesi ihtimaliyle Türkiye büyükelçiliğinin boşaltıldığı ve çökmenin büyükelçilik binasına zarar vermediği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.