Tahliyelere Karşı Çıkma Kahramanlığı

Kayseriolay haber sitesinde yer alan haber; mahkemelerin nasıl baskı alındığını gösteriyor.

Nevşehir Vali Yardımcısı ve eski Kayseri İl Özel İdare Genel Sekreteri Mustafa Atsız, kentte görülen FETÖ davalarındaki bazı tahliye kararlarına tepki gösterdi. Atsız, “Tahliye edilen FETÖcüler çıkar çıkmaz müşteki ve tanıkları baskı altına alıyorlar, delilleri karartıyorlar, yeni plan ve kumpaslar yapıyor” iddiasında bulundu.

Nevşehir Vali Yardımcısı ve kapatılan Kayseri İl Özel İdaresi eski genel Sekreteri Mustafa Atsız, FETÖ davalarında mahkemenin verdiği tahliye kararlarına tepki gösterdi. Konuyla ilgili olarak tepkisini dile getirdiği sosyal paylaşım sitesi hesabında çarpıcı ifadeler kullanan Atsız, serbest kalan bazı sanıların yeni kumpaslar peşinde olduklarını savundu. Atsız, şu ifadeleri kullandı: “Sayın Kayseri Adliyesi camiası, tahliyeleri eleştirmemden rahatsız olmuşlar ve dedikodu üretmeye başlamışlar. Dedikodu yapacaklarına işlerini yapsalar daha iyi olacak. Ey çok bilmiş Kayseri adliyesinin umursamaz görünen yetkilileri, o tahliye ettiğiniz FETÖcüler var ya işte onlar çıkar çıkmaz müşteki ve tanıkları baskı altına alıyorlar, delilleri karartıyorlar, yeni plan ve kumpaslar yapıyor. Yani yargılama toplum içinde devam ediyor, uyanın artık çıkartın kafanızı o kumdan.”