Tahliye Konvoyuna Yönelik Saldırıda Ölü Sayısı 112’ye Yükseldi

Suriye'de kuşatma bölgelerinden sivil ve askeri unsurları tahliye eden konvoyların, kontrol noktalarında bekleyişi sırasında meydana gelen bombalı saldırıda en az 112 kişi öldü. Hayatını kaybedenlerin çoğu kadın ve çocuk.

Suriye'de kuşatma bölgelerinden sivil ve askeri unsurları tahliye eden konvoyların, kontrol noktalarında bekleyişi sırasında meydana gelen bombalı saldırıda en az 112 kişi öldü. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Cumartesi günü İdlib’den Halep’e giden otobüslere yönelik bomba yüklü araç saldırısında ölenlerden 98’inin İdlib'te muhaliflerin kuşatmasındaki Fua ve Kefreya'dan tahliye edilenler olduğunu açıkladı. Yüzlerce kişinin yaralandığını ve ölü sayısının artabileceğini vurgulayan Gözlemevi’ne göre, en az 14 yardım görevlisi ve tahliye edilenleri koruyan muhalif de saldırıda öldü.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

“Dinimizin bize öğrettiği ahde vefa olgusuna ters”

Suriyeli muhalifler, İdlib ilinde kuşatmada tuttukları Fua ve Kefreya'dan tahliye edilen sivil ve askeri unsurların konvoyuna düzenlenen saldırıyı kınadı.

Fua ve Kefreya konvoyunun güvenliği sağlayan muhalif gruplardan Ahraru'ş Şam, yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklamada, saat 16.00 sularında Fua ve Kefreya'dan çıkan konvoyu korumakla görevli araçlara yönelik bir saldırı düzenlendiği belirtildi. "Tahliyenin güvenliğini sağlayan çok sayıda devrimci hayatını kaybetti." denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu korkak eylemi kınıyoruz. Bu eylem, dinimizin bize öğrettiği ahde vefa olgusuna terstir. Bu saldırı rejimin mezhepsel çıkarlarına hizmet etmektedir. Böylelikle rejim, Han Şeyhun ve Guta’da işlediği katliamların üzerini kapatmak istiyor."

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) da, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Raşidin'de Fua ve Kefreya sakinlerini, muhalifleri ve tıbbi ekipleri hedef alan terör saldırısını şiddetle kınıyoruz" ifadesini kullandı.

BM’den kınama

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye'de kuşatma altındaki Fua ve Kefreya'dan tahliye edilenlerin konvoyuna düzenlenen saldırıyı kınadı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Halep'in batısındaki Raşidin'de Fua ve Kefreya'dan tahliye edilenleri hedef alan saldırı kınandı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilenen açıklamada, taraflara tahliye edilmeyi bekleyenlerin güvenliğini sağlaması çağrısında bulunuldu.

7 bin 350 kişi tahliye edildi

Suriye'de muhalifler ile Beşşar Esed rejimi arasında varılan anlaşma kapsamında, 4 kuşatma bölgesinden sivil ve askeri unsurların tahliyesi sona erdi. Rejim kuşatmasındaki Madaya ve Zebadani'den çıkarılan 2 bin 350 kişi, İdlib'e ulaştı. Muhaliflerin kuşattığı İdlib’in kırsalındaki rejim yanlısı Şii Fua ve Kefreyya bölgelerinden çıkan 5 bin kişi, Halep merkezine girdi.

Fua ve Kefreya'dan çıkan ve 5 bin sivil ile askeri unsuru taşıyan otobüsler, Halep'te muhaliflerin kontrol noktasında meydana gelen bombalı saldırıdan yaklaşık 5 saat sonra yeniden hareket etti.

Konvoy, Raşidin semtindeki kontrol noktasını geçtikten sonra, Halep merkeze girdi. 73 otobüslük konvoya, yaralıları taşıyan rejim Kızılayı'na ait 20 ambulans eşlik etti.

Eş zamanlı olarak, Madaya ve Zebadani'den çıkan 2 bin 350 kişiyi taşıyan konvoy da, rejimin Ramuse semtindeki kontrol noktasını geçti.

67 otobüs ve yaralıları taşıyan 8 ambulans, İdlib iline ulaştı.

Böylece Zebadani ilçesi tamamen boşaltıldı. Madaya'da kalan 4 bin kişi rejimle uzlaşarak, beldede yaşamaya devam edecek.

Kaynak: AFP ve AA

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