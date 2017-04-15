Tahliye Bölgesinde Patlama: Yüzlerce Ölü ve Yaralı Var!
HAKSÖZ-HABER
Muhalifler kendi kontrollerinde olan Raşidin bölgesinde Madaya ve Zabadani’de kuşatma altında olan sivilleri ağırlama hazırlıkları yaparken saldırıya maruz kaldılar.
Saldırı sonucunda bölgede büyük bir patlamanın meydana geldiğini belirten kaynaklar ilk belirlemelere göre en az 100 ölü ve 500 yaralı olduğunu kaydettiler.
Yaralıların Reyhanlı’ya naklinin yapılmaya çalışıldığı da gelen bilgiler arasında.
Saldırıya maruz kalan otobüslerin Fua’dan tahliye edilen sivilleri taşıdığı belirtiliyor. 15 otobüs ve çok sayıda sivilin saldırıdan etkilendiği ve hayatını kaybedenler arasında yardım çalışanları ve diğer görevlilerin de bulunduğu kaydediliyor.
Bombalı araçla yapılan saldırının Fua-Kefarya ile Madaya-Zebadani takas alanında muhaliflerin kontrolünde bulunan Raşidin bölgesinde yaşandığı belirtiliyor. Saldırının arkasında kim olduğu belirsizliğini korurken İran veya IŞİD’in olabileceği söyleniyor. Ahraru’ş-Şam ve Tahriru’ş-Şam hareketleri de anlaşmaya taraf olan gruplar arasındaydı.
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Takasın yapılacağı yerde araç patlatıldı birçok yaralı ve ölü var pic.twitter.com/yZXslui70m— Erhan Yemelek (@erhan_yemelek) 15 Nisan 2017
İHH ekipleri tarafından yaralılar Babul hava hastanesine taşiniyor pic.twitter.com/Mc85SlLQ8Z— Erhan Yemelek (@erhan_yemelek) 15 Nisan 2017
Öte yandan patlamayla ilgili sosyal medyaya da video ve görüntüler yansımaya başladı. Onlardan bir kısmını ilginize sunuyoruz:
Tahliye beklerken bombalı saldırıya hedef olan insanları İHH ekipleri Raşidin'den İdlib hastanelerine nakletti. pic.twitter.com/KLkjCi41Dy— Izzet Sahin (@IzzetShahin) 15 Nisan 2017
Tahliye beklerken Raşidin bölgesinde saldırıya uğrayan 50'ye yakın yaralı İHH tarafından hastanelere taşındı. pic.twitter.com/yrlQOk5boM— Izzet Sahin (@IzzetShahin) 15 Nisan 2017
Raşidindeki saldırının olduğu nokta muhaliflerin araçlarnın beklediği yer, Fuadan çıkan sivil halk ise otobisleri yakın olduğu için etklnyor pic.twitter.com/m5aw2njfqC— Furkan Azre (@furkan_azeri) 15 Nisan 2017
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