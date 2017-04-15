Tahliye Bölgesinde Patlama: Yüzlerce Ölü ve Yaralı Var!

»Ana Sayfa»Suriye
15.04.2017 19:25
Tahliye Bölgesinde Patlama: Yüzlerce Ölü ve Yaralı Var!
Suriye’de kuşatma altındaki bölgelerde anlaşma gereği tahliyelerin yapıldığı esnada muhaliflerin kontrolündeki Raşidin’de patlama meydana geldi. Patlama sonucunda ilk belirlemelere göre en az 100 ölü ve 500 yaralı var.

HAKSÖZ-HABER

Muhalifler kendi kontrollerinde olan Raşidin bölgesinde Madaya ve Zabadani’de kuşatma altında olan sivilleri ağırlama hazırlıkları yaparken saldırıya maruz kaldılar.

Saldırı sonucunda bölgede büyük bir patlamanın meydana geldiğini belirten kaynaklar ilk belirlemelere göre en az 100 ölü ve 500 yaralı olduğunu kaydettiler.

Yaralıların Reyhanlı’ya naklinin yapılmaya çalışıldığı da gelen bilgiler arasında.

Saldırıya maruz kalan otobüslerin Fua’dan tahliye edilen sivilleri taşıdığı belirtiliyor. 15 otobüs ve çok sayıda sivilin saldırıdan etkilendiği ve hayatını kaybedenler arasında yardım çalışanları ve diğer görevlilerin de bulunduğu kaydediliyor.

Bombalı araçla yapılan saldırının Fua-Kefarya ile Madaya-Zebadani takas alanında muhaliflerin kontrolünde bulunan Raşidin bölgesinde yaşandığı belirtiliyor. Saldırının arkasında kim olduğu belirsizliğini korurken İran veya IŞİD’in olabileceği söyleniyor. Ahraru’ş-Şam ve Tahriru’ş-Şam hareketleri de anlaşmaya taraf olan gruplar arasındaydı.

...

Öte yandan patlamayla ilgili sosyal medyaya da video ve görüntüler yansımaya başladı. Onlardan bir kısmını ilginize sunuyoruz:

rasidin-patlama1.jpg

rasidin-patlama2.jpg

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