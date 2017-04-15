Tahliye Bölgesinde Patlama: 25 Ölü ve Çok Sayıda Yaralı Var!

Suriye’de kuşatma altındaki bölgelerde anlaşma gereği tahliyelerin yapıldığı esnada muhaliflerin kontrolündeki Raşidin’de patlama meydana geldi. Patlama sonucunda ilk belirlemelere göre 25 ölünün yanı sıra çok sayıda yaralı olduğu belirtiliyor.

HAKSÖZ-HABER

Muhalifler kendi kontrollerinde olan Raşidin bölgesinde Madaya ve Zabadani’de kuşatma altında olan sivilleri ağırlama hazırlıkları yaparken saldırıya maruz kaldılar.

Saldırı sonucunda bölgede büyük bir patlamanın meydana geldiğini belirten kaynaklar ilk belirlemelere göre 25 ölünün yanı sıra çok sayıda yaralı olduğunu kaydettiler.

Yaralıların Reyhanlı’ya naklinin yapılmaya çalışıldığı da gelen bilgiler arasında.

Saldırıya maruz kalan otobüslerin Fua’dan tahliye edilen sivilleri taşıdığı belirtiliyor. 15 otobüs ve çok sayıda sivilin saldırıdan etkilendiği ve hayatını kaybedenler arasında yardım çalışanları ve diğer görevlilerin de bulunduğu kaydediliyor.

Bombalı araçla yapılan saldırının Fua-Kefarya ile Madaya-Zebadani takas alanında muhaliflerin kontrolünde bulunan Raşidin bölgesinde yaşandığı belirtiliyor. Saldırının arkasında kim olduğu belirsizliğini korurken İran veya IŞİD’in olabileceği söyleniyor. Ahraru’ş-Şam ve Tahriru’ş-Şam hareketleri de anlaşmaya taraf olan gruplar arasındaydı.

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Takasın yapılacağı yerde araç patlatıldı birçok yaralı ve ölü var pic.twitter.com/yZXslui70m — Erhan Yemelek (@erhan_yemelek) 15 Nisan 2017

İHH ekipleri tarafından yaralılar Babul hava hastanesine taşiniyor pic.twitter.com/Mc85SlLQ8Z — Erhan Yemelek (@erhan_yemelek) 15 Nisan 2017

Öte yandan patlamayla ilgili sosyal medyaya da video ve görüntüler yansımaya başladı. Onlardan bir kısmını ilginize sunuyoruz:

Tahliye beklerken bombalı saldırıya hedef olan insanları İHH ekipleri Raşidin'den İdlib hastanelerine nakletti. pic.twitter.com/KLkjCi41Dy — Izzet Sahin (@IzzetShahin) 15 Nisan 2017

Tahliye beklerken Raşidin bölgesinde saldırıya uğrayan 50'ye yakın yaralı İHH tarafından hastanelere taşındı. pic.twitter.com/yrlQOk5boM — Izzet Sahin (@IzzetShahin) 15 Nisan 2017