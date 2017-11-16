Tacikistan’da Muhalefet Partisinin Genel Başkanına Saldırı

Tacikistan Sosyal Demokrat Partisi'nin lideri Rakhmatillo Zoirov’un geçen hafta kimliği belirsiz insanlar tarafından saldırıya uğradığı bildirildi.

Tacik Politikacı, tanımadığı bazı kişilerin Duşanbe'nin 103'ncü mikro bölgesinde bulunan köprüden geçerken ona saldırdığını söyledi. Rakhmatillo Zoirov saldırı sonucunda sağ elinin iki parmağından yaralandı. Zoirov, saldırganları tanımadığını ve bu olayın siyasi faaliyetleriyle ilgili olduğuna inandığını iddia ediyor.

Bu saldırı kimliği belirsiz kişilerin muhalefet partisi liderine ilk saldırısı değil. Dört yıl önce, SDP parti toplantısında bir grup kadın salona girerek Zoirov ve arkadaşlarını Tacikistan'daki siyasi durumu istikrarı bozmakla suçlamışlardı.

Rakhmatillo Zoirov 1998'de kurulduğu günden beri SDP'ye başkanlık ediyor.