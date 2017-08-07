Tacikistan’da Başörtüsüne 114 Dolar Ceza!

Tacikistan'ın başkentinde, biraraya gelerek topluluk hali oluşturan başörtülü kadınlara karşı baskınlar düzenliyor.

Tacikistan'da Müslüman kadınlarını başı, boynu ve göğsünü kapatan örtünme şekline "satr" deniliyor.

Tacik polisi Müslüman kadınlardan “satrı” çıkartarak boynu açık, sadece başının bir kısmını örten küçük örtünme şeklinde kapanmaları konusunda baskı yapıyor.

Asya-Plus ajansında yer alan habere göre, bunu kabul etmeyen Müslüman kadınlara 114 dolar miktarında ceza kesiliyor.

Tacikistan yönetimi bir süredir “kültürde millileşme” adı altında ülkedeki İslami görünürlüğe savaş açmış durumda. Başörtüsüne ilişkin uygulanan bu ceza da söz konusu durumun bir örneği olarak yorumlanıyor.