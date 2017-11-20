Tacik Liderin Eserleri Zorla Okutulacak

Tacikistan Televizyon ve Radyo Yayın Komitesi tüm devlet ve özel radyo şirketlerine Devlet Başkanı İmamali Rahman'ın eserlerini okuma talimatı verdiği bildirildi.

Yetkililer, bu inisiyatifin her vatandaşta kendini tanıma ve vatanseverlik hissini artıracağını öne sürdü. Tojikiston Devlet radyo kanalının direktörü Farruh Ziyoyev, 18 Kasım'da Ozodi radyosu ile yaptığı röportajda bu iş için tiyatro sanatçıları ve özel okuma yetkisi olan kişilerin seçileceğini söyledi.

Tacik bağımsız gazeteci Marat Mamadshoev devlet başkanın eserlerinin bu şekilde okunmasının Sovyet döneminden miras kaldığını ve insanları hayatın gerçeklerinden uzaklaştıracağını söyledi.