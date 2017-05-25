“Tablet Bilgisayarlar Gençlerin Becerilerini Geliştiriyor”

Kuzey İrlanda’da yapılan bir araştırmaya göre, tablet bilgisayarların okullarda düzenli bir şekilde kullanılması gençlerin dil bilgisi, matematik ve iletişim becerilerini geliştiriyor.

İki yıl süren araştırma, Belfast kentindeki 650 anaokul ve ilkokul öğrencisinin katılımıyla yapıldı.

Öğrencilere önce tablet bilgisayarlar dağıtıldı, ardından iki yıl süresince öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin tabletleri nasıl kullandıkları gözlemlendi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, araştırmanın bulguları arasında şunlar yer alıyor:

* Dijital teknolojinin çocukların sözel ve sayısal becerilerinde olumlu bir etkisi oldu,

* Beklentilerin tersine, tablet bilgisayarların sınıflarda kullanımı öğrencilerin iletişim becerilerini arttırdı,

* Çocuklar cihazları daha çok oyun olarak görüyorlar ve daha motive oluyorlar,

* Erkek çocuklar dijital teknolojileri kullanırken daha heyecanlı görünüyor, özellikle de yazılı bir ödev hazırlarken.

Araştırmaya katılan öğretmenlerden Hannah Maxwell, “Kâğıt ve kalemin yerini iPad ile değiştirmiyoruz. Tüm mesele iPad kullanımıyla eski metodları kullanmak arasında denge sağlamak.” diyor.