Tabka’dan Kaçmaya Çalışan Siviller Katledildi!

Koalisyon güçleri adı altında IŞİD’i Rakka’dan çıkartmaya yönelik operasyonlarını sıklaştıran ABD ordusu Suriye’de yine bir sivil katliamına imza attı.

PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD/YPG öncülüğündeki SDG adlı işbirlikçi milis yapılanması ABD ile birlikte Rakka yakınlarındaki Tabka’yı ele geçirmek için saldırılarını artırdı. Bu kapsamda SDG’ye hava desteği veren ABD ordusunun düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre 11 sivil can verdi.

SDG’nin ilerleyişi üzerine Tabka’dan can havliyle ayrılmaya çalışan sivilleri hedef alan operasyonda ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Kaynak: Al Jazeera, Haksöz Haber