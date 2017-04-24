Tabka'da Çatışmalar Şiddetlendi

Suriye’de Rakka’nın batısındaki Tabka kentinde IŞİD ile PKK'nın Suriye kolu PYD'nin liderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında çatışmalar şiddetlendi. Al Jazeera’ye bilgi veren kaynaklar, Tabka’nın dışındaki IŞİD unsurlarının, SDG’nin bölgeye uyguladığı kuşatmayı kırmaya çalıştığını ifade etti ve örgütün bu amaçla Tabka’nın güneyinden yoğun bir şekilde saldırdığını söyledi.

Kaynaklara göre, IŞİD, saldırı sonucunda Tabka’nın güneyindeki Ayed köyünün büyük bir kısmını SDG’den geri aldı.

SDG, ABD’yle koordinasyonlu bir şekilde IŞİD’i Rakka’dan çıkarmak için "Fırat'ın Gazabı" adıyla çok aşamalı bir askeri operasyon başlatmıştı. ABD’nin hava ve karadaki özel kuvvetlerinin desteğiyle SDG bu operasyon kapsamında IŞİD’i Rakka’nın kırsalında birçok bölgeden çıkardı.

ABD'nin YPG’ye verdiği destek Türkiye’nin tepkisine sebep oluyor. Önceki ABD Başkanı Barack Obama yönetimiyle Türkiye arasında IŞİD'le mücadelede YPG'ye verilen destek sık sık karşılıklı sert açıklamalara neden oldu.

ABD bu desteği Ekim 2015'ten itibaren yeni bir yapı oluşturarak devam ettirmeye başladı. Bu tarihte sınırlı sayıda Arap, Süryani ve Türkmen gücü de YPG’ye katarak Suriye Demokratik Güçleri’ni (SDG) kurdu. SDG'nin omurgasını ve komutasını yine YPG oluşturuyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Marie Harf, Ekim 2014’te PYD’yi terör örgütü olarak görmediklerini açıklamış, Washington yönetimi Eylül 2015’te PYD'nin silahlı kanadı YPG'yi de terör örgütü olarak görmediğini ilân etmişti.

Trump yönetiminin de bu konuda Obama dönemiyle aynı tutumu sürdürdüğü görülüyor. Bu dönemde de Amerika YPG’yi silahlandırmaya devam ediyor. Obama döneminde PYD/YPG ile irtibatları yürüten Özel Temsilci Brett McGurk, Trump döneminde de görevine devam ediyor.

Kaynak: Al Jazeera