Suudi Basını PKK/PYD Güzellemesi Yapmaya Başladı

Almasdar News’in aktardığına göre, PKK’nın Suriye kolu YPG’nin siyasi oluşumu PYD’nin eşbaşkanı Salih Müslim, ilk kez Suudi Arabistan medyası ile röportaj gerçekleştirdi. Soru üzerine, bölgede yer alan ve Körfez ile bağlantıları bulunan Arap aşiretleri hakkında da konuşan Müslim; Suudi Arabistan ile akrabalık bağı olan birçok Arap aşiretinin YPG yönetimindeki Kuzey Suriye’de yer alan bağımsız yönetimde yer aldığını ve bundan gurur duyduklarını söyledi.

Al Riyad’a konuşan Salih Müslim, İran ile ilişkilerine dair sorulan soruya cevabında; “İran ile hiçbir ilişkimiz yok. İran’ın, Kürt sorunu konusunda Suriye rejiminden farkı yok. Yani, Kürtlerin temel haklarına düşmanca davranıyorlar. Bu nedenle, Kürtlerin Suriye’deki haklarını kazanacağından korkuyorlar” ifadelerini kullandı.

Al Riyad muhabirinin “Bölgedeki gelişmeler ışığında bir İran-Katar-Türk ittifakından korkuyor musunuz?” sorusuna da cevap veren Müslim; İran, Katar ve Türkiye arasında bir ittifakın var olduğunu iddia etti ve bu ittifakın birçok Kürt gencinin ölümüne sebep olduğunu söyledi.

Türkiye ve Katar’ın bölgedeki rollerine de değinen Müslim; Türkiye’nin bir çıkış noktası, Katar’ın ise finansör olduğunu söyledi. Bu devletlerin, çağın ötesinde araçlar kullandıklarını iddia eden Müslim; ”Ellerinin ulaştığı her noktaya karanlık, karanlık ve adaletsizlik uygulamaya çalışıyorlar” dedi.

Kaynak: Oda Tv