Suudi Bakan PYD/SDG ile Rakka'da Ne Görüştü?

Perşembe günü konuyla ilgili açıklamada bulunan Seydo, Suudi Bakan Tamer el Sabhan'ın, ABD'nin Uluslararası Koalisyon Özel Temsilcisi Brett McGurk'la birlikte PKK kontrolüne geçen Rakka'yı ziyaret ettiğini ifade etti.

Ziyaret sırasında örgütle bağlantılı 'Rakka Sivil Konseyi' üyeleriyle görüşmelerde bulunan bakan, Rakka'nın yeniden inşasına katkı sunmak istediklerini bildirdi.

'IŞİD'in müttefikleri yok edilecek'

Konuyu gündemine alan Suudi Okaz gazetesi, Riyad ve Washington'ın Rakka'nın yeniden imarı konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını belirtmesine rağmen Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı sıradışı ziyaretle ilgili olarak herhangi açıklamada bulunmadı.

Sabhan'ın PKK temsilcileriyle görüşmesi yeni bir tartışma başlatırken, Suudi bakan Twitter hesabından "Sessizlik yakında sona erecek ve IŞİD'in müttefikleri yakında yok edilecek" mesajını paylaştı.

Kaynak: Mepa News