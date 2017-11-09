Suudi Arabistan’ın ‘Ilımlılık’ Çıkışı Siyonistleri Memnun Etti

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ülkesinin ılımlı Ortadoğu aktörleriyle olan bağlarını güçlendirmekte olduğunu Filistinlilerden de aynı davranışı beklediklerini belirtti. Balfour deklarasyonunun 100. yıldönümünün anıldığı Knesset oturumunda konuşan Netanyahu “Bölgedeki ılımlı güçlerle daha yakın ilişkiler kurmaktayız. Mısır ve Ürdün ile barışık olduğumuz gibi ılımlı diğer Arap ülkeleri ile de barışı sağlamaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Suudi Arabistan’da Haziran ayında Veliaht Prens olarak atanan Muhammed bin Selman, geçtiğimiz ay reformist politikalarına devam edeceğinin sinyallerini vererek “Eskiden olduğumuz gibi, ılımlı İslam’a döneceğiz” ifadelerini kullanmıştı. Selman, “aşırıcılığı sonlandıracağız” ifadelerini kullanmıştı. Netanyahu’nun son açıklamalarının da Selman’ın ılımlı İslam açıklamasından sonra gelmesi dikkat çekti. Netanyahu’nun ılımlı İslam açıklaması iki ülkenin yakınlaşma belirtilerinden biri olarak yorumlandı.