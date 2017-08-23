Suudi Arabistan’dan Yemen’de Otele Saldırı!
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından Yemen’in San’a kentinde bulunan bir otele yönelik gerçekleştirilen saldırıda en az 35 kişinin öldüğü, onlarca kişinin de yaralandığı bildirildi.
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Yemen’in İran destekli Husiler tarafından kontrol edilen San’a kentinde bulunan bir otele Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerince hava saldırısı gerçekleştirildi.
Al Jazeera’nin yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, söz konusu saldırıda en az 35 kişi öldü, onlarca kişi de yaralandı.
Etiketler : suudi arabistan, yemen
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