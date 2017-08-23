Suudi Arabistan’dan Yemen’de Otele Saldırı!

Yemen’in İran destekli Husiler tarafından kontrol edilen San’a kentinde bulunan bir otele Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerince hava saldırısı gerçekleştirildi.

Al Jazeera’nin yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, söz konusu saldırıda en az 35 kişi öldü, onlarca kişi de yaralandı.