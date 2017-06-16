Suudi Arabistan’dan Katar Konusunda Pakistan'a Ültimatom!
Suudi Arabistan Kralı Selman Körfez krizini görüşmek üzere ülkesine gelen Pakistan Başbakanına ultimatom vererek, 'Ya bizimlesin ya Katar'la' dediği ifade edildi.
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The Express Tribune sitesinin üst düzey Suud yetkililerine dayandırdığı haberde Kral Selman, ülkesine Körfez krizini görüşmek üzere gelen Pakistan Başbakanına ultimatom verdi.
İki lider arasında gerçekleşen toplantı esnasında Pakistan Başbakanı'na "Ya bizimlesin ya Katar'la" diyen Kral Selman, Pakistan'ın tarafını seçmesini istedi.
Ortadoğu'da Pakistan'ı yanında görmek isteyen Suudi Arabistan'ın bu ultimatomuna karşılık ise Pakistan diplomatik krizde taraf olmayacağını belirtti.
Etiketler : katar krizi, Suudi Arabistan, Pakistan
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