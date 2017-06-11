Suudi Arabistan'dan Karadavi'nin Kitaplarını Toplatma Kararı

Suudi Arabistan Milli Eğitim Bakanı, Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin kitaplarının okullardan, üniversitelerden ve kütüphanelerden acil olarak kaldırılması talimatını verdi.

Bakanlığın resmi sitesinde yayınlanan Bakan Ahmed bin Muhammed imzalı açıklamada, Suudi Arabistan ve diğer bazı Arap ülkeleri tarafından terör listesinde eklenen Dünya Alimler Birliği Başkanı El-Karadavi'nin tüm kitaplarının 'acil olarak' okullardan, üniversitelerden ve kütüphanelerden kaldırılması gerektiği bildirildi.

Eğitim kurumları ve kütüphanelerde terörü destekleyen kitaplar ve ideolojilerden etkilenilmemesi için kararın alındığı belirtilen açıklamada, kitapların bundan sonraki süreçte basımının da yasaklandığı ifade edildi.

AA