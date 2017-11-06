Suudi Arabistan'dan İran'a Sert Sözler

Suudi Arabistan ile İran arasındaki, Riyad'daki Kral Halid Havaalanı yakınlarına Yemen'deki Şii Husi hareketi tarafından yollanan füzelerin düşmesinin ardından yükselen tansiyon karşılıklı açıklamalarla artmaya devam ediyor. Son olarak konuşan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, İran'ın müdahalesinin komşu ülkelerin güvenliğine ve global güvenliğe zarar verdiğini söyledi.

Cubeyr aynı zamanda, Suudi Arabistan uygun zamanda ve herhangi bir şekilde İran'ın hareketlerine cevap verme hakkını saklı tuttuğunu belirtti.

Daha önce füze saldırısı nedeniyle Suudi Arabistan, İran'ı suçlamış ve bunun bir 'savaş eylemi' olarak kabul edilebileceğini söylemişti. İran ise bu açıklamanın 'provakatif' olduğunu belirten bir açıklama yayınlamıştı. İki ülke başta Yemen'deki iç savaş olmak üzere birçok konuda karşı karşıya geliyor.