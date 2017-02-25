Suudi Arabistan’dan Irak’a Çeyrek Asırdan Sonra İlk Ziyaret

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil Cubeyr resmi ziyaret için Irak'ın başkenti Bağdat'a gitti ve Irak Başbakanı Haydar İbadi ile görüştü. Bu, 2003 yılında Irak'ın işgal edilmesinden sonra bir Suudi bakanın Irak'a gerçekleştirdiği ilk ziyaret.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil Cubeyr resmi ziyaret için Irak'ın başkenti Bağdat'a gitti. Irak Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cubeyr beraberindeki heyetle Bağdat'a gitti. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Cubeyr'in, Irak ziyareti kapsamında, üst düzey temaslarda bulunacağı, görüşmelerde ağırlıklı olarak da "terörle mücadele" meselesinin ele alınacağı belirtildi. Suudi Arabistan'ın bakan düzeyinde bu ülkeye gerçekleştirdiği bu ziyaret, 2003 yılında Irak'ın başkenti Bağdat'ın işgal edilmesinden bu yana gerçekleşen ilk ziyaret. Suudi Arabistan ayrıca geçen yıl, 25 yıl aradan sonra Irak'taki büyükelçiliğini açtı. Ancak Irak, Suudi Arabşstan2ın ülkedeki Şii-Sünni gerilimiyle ilgili açıklamaları nedeniyle atanan büyükelçinin çekilmesini istedi. Suudiler, Bağdat'ı Şii yanlısı olmak ve Sünnilere zulmetmekle suçluyor. Irak, İran ve Suudi Arabistan arasındaki mezhep geriliminde Suriye ve Yemen'le birlikte cephe hattında yer alıyor. Kaynak: Al Jazeera, Reuters, AA