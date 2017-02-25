Suudi Arabistan’dan Irak’a Çeyrek Asırdan Sonra İlk Ziyaret

»Ana Sayfa»Suudi Arabistan
25.02.2017 14:46
Suudi Arabistan’dan Irak’a Çeyrek Asırdan Sonra İlk Ziyaret
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil Cubeyr resmi ziyaret için Irak'ın başkenti Bağdat'a gitti ve Irak Başbakanı Haydar İbadi ile görüştü. Bu, 2003 yılında Irak'ın işgal edilmesinden sonra bir Suudi bakanın Irak'a gerçekleştirdiği ilk ziyaret.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil Cubeyr resmi ziyaret için Irak'ın başkenti Bağdat'a gitti. Irak Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cubeyr beraberindeki heyetle Bağdat'a gitti. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Cubeyr'in, Irak ziyareti kapsamında, üst düzey temaslarda bulunacağı, görüşmelerde ağırlıklı olarak da "terörle mücadele" meselesinin ele alınacağı belirtildi.

Suudi Arabistan'ın bakan düzeyinde bu ülkeye gerçekleştirdiği bu ziyaret, 2003 yılında Irak'ın başkenti Bağdat'ın işgal edilmesinden bu yana gerçekleşen ilk ziyaret. Suudi Arabistan ayrıca geçen yıl, 25 yıl aradan sonra Irak'taki büyükelçiliğini açtı. Ancak Irak, Suudi Arabşstan2ın ülkedeki Şii-Sünni gerilimiyle ilgili açıklamaları nedeniyle atanan büyükelçinin çekilmesini istedi. 

Suudiler, Bağdat'ı Şii yanlısı olmak ve Sünnilere zulmetmekle suçluyor. 

Irak, İran ve Suudi Arabistan arasındaki mezhep geriliminde Suriye ve Yemen'le birlikte cephe hattında yer alıyor.

Kaynak: Al Jazeera, Reuters, AA

 

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Suudi Arabistan Cibuti'de Askeri Üs Kuruyor19 Ocak 2017 Perşembe 08:48
  • Suudi Arabistan Hac Kotasını Yükseltiyor05 Ocak 2017 Perşembe 21:32
  • Suudi Arabistan İhvan'ı Terör Listesinden Çıkarıyor!09 Aralık 2016 Cuma 14:02
  • 15 Suudi Vatandaşına 'İran'a Casusluk' Yaptığı İddiasıyla İdam Cezası Verildi06 Aralık 2016 Salı 14:14
  • İkinci Umreye Ek Vergi Kaldırıldı03 Aralık 2016 Cumartesi 12:09
  • Suudi Arabistan'ın Kamu Borcu 91 Milyar Doları Aştı03 Aralık 2016 Cumartesi 10:19
  • Suudi Arabistan'da Ekonomik Krizin Ayak Sesleri08 Kasım 2016 Salı 08:34
  • Husiler Yemen'den Mekke'ye Balistik Füze Fırlattı28 Ekim 2016 Cuma 19:21
  • Suudi Arabistan'da Polise Silahlı Saldırı25 Ekim 2016 Salı 17:44
  • ABD'de Suudi Arabistan Aleyhinde '11 Eylül' Davası Açıldı02 Ekim 2016 Pazar 14:31
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    Van’dan Mehmet Karagülle Amcamız Vefat Etti
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Sosyal Medya ve İnsan
    Sosyal Medya ve İnsan
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim