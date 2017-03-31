Suudi Arabistan'dan Filistin'e 30, 8 Milyon Dolar Yardım

»Ana Sayfa»Suudi Arabistan
31.03.2017 16:58
Suudi Arabistan'dan Filistin'e 30, 8 Milyon Dolar Yardım
Suudi Arabistan'ın, Filistin'e 30, 8 milyon dolar yardım yaptığı bildirildi.

Suudi Arabistan'ın Kahire Büyükelçisi ve Arap Birliği Temsilcisi Ahmed Kattan, yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin Filistin'in genel bütçesini desteklemek amacıyla 30,8 milyon dolar yardımda bulunduğunu belirtti.

Söz konusu yardımın Aralık 2016 ile Mart 2017 tarihlerini kapsayacak şekilde hesaplandığını vurgulayan Kattan, söz konusu meblağın bugün Filistin Maliye Bakanlığı hesabına aktarıldığını kaydetti.

Kattan ayrıca, Suudi Arabistan'ın Filistin davasına desteğini her alanda sürdüreceğini ifade etti.

 

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