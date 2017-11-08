Suudi Arabistan'daki Gözaltı Etiyopya'yı Endişelendirdi

Suudi Arabistan'da "yolsuzluk davaları" çerçevesinde hem Etiyopya hem de Suudi Arabistan vatandaşı olan iş adamı Muhammed Alamoudi'nin de gözaltına alınması ülkedeki iş çevrelerinde endişeye yol açtı.

Dünyadaki en zengin ikinci Suudi Arabistan vatandaşı olarak gösterilen ve Etiyopya'da 4 milyar dolarlık yatırıma sahip 71 yaşındaki Alamoudi'nin gözaltına alınması sonrası Etiyopya'daki iş çevreleri kaygıya kapıldı.

Etiyopya Yatırım Komisyonu Sözcüsü Mekinen Hailu, yaptığı açıklamada, Alamoudi'nin ülkedeki insanlara istihdam sağladığını ve ülkesine, karşılaştığı doğal felaketler karşısında hep yardımcı olduğunu söyledi.

Hailu, "Kendisinin başına gelenlerden ötürü çok üzgünüz ve şu an bu meseleyle meşgul durumdayız." diye konuştu.

Ülkedeki iş adamlarından Shibeshi Tsige ise gözaltının tüm ülkede ve iş çevrelerinde şok etkisi yarattığını belirterek "İş camiası şokta. Kendisine yakın iş çevresi de dahil herkes suçlamalara ve neticeye ilişkin bir belirsizlik taşıyor." diye konuştu.

Tsige ayrıca, Etiyopyalı ve hayırsever bir iş adamı olmasından ötürü Etiyopya hükümetinin Alamoudi'nin davasını takip etmekle yükümlü olduğunu ifade etti.

Almaoudi'nin Etiyopya'daki şirketi, madencilikten turizme, tarım endüstrisinden inşaata kadar birçok alanda faaliyet gösteriyor. Almaoudi, ülkenin en iyi oteli olarak gösterilen başkent Addis Ababa'daki beş yıldızlı Sheraton Addis'in de sahibi.

YAKLAŞIK 50 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR

Etiyopya'da doğan, annesi Etiyopyalı ve babası Suudi Arabistanlı olan iş adamının şirketlerinin ülkede yaklaşık 50 bin kişiye istihdam sağladığı belirtiliyor.

Yaklaşık 10 milyar dolar servete sahip olan Alamoudi, Forbes dergisi tarafından dünyadaki en zengin ikinci Suudi Arabistan vatandaşı olarak gösteriliyor.

Suudi Arabistan'da 4 Kasım'da 11 prens, görevlerinden azledilen 4 bakan ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Abdullah bin Sultan bin Muhammed, milyarder iş adamı Prens Velid bin Talal ve Alamoudi'nin de aralarında olduğu 50'ye yakın kişi gözaltına alınmıştı.