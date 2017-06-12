Suudi Arabistan’da Saldırı: 1 Binbaşı Öldü

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mansur Turki, yaptığı yazılı açıklamada, Katif ilinin Masura Mahallesi’nde gece geç saatlerde devriye görevi yapan güvenlik güçlerinin aracına bombalı saldırı düzenlendiğini bildirdi.

AA’da yer alan habere göre, Saldırıda binbaşı Tarık bin Abdullatif Alaki’nin hayatını kaybettiğini, iki güvenlik görevlisinin de yaralandığını belirten Turki, olayın “terör saldırısı” olduğunu söyledi.

Yaralı güvenlik görevlilerinin hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.