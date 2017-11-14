Suudi Arabistan’da Kadınlar da Adalet Bakanlığı’nda Çalışabilecek

Suudi Arabistan Adalet Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada Bakan Velid es-Samaani’nin kadınlara yönelik 4 ayrı alanda istihdam sağlanması için talimat verdiği ifade edildi.

AA’da yer alan habere göre, Bakanlığın kadınlara iş imkânı sağlamaya özen gösterdiği belirtilen açıklamada, “sosyal araştırmacı, şeri araştırmacı, hukuki araştırmacı ve idari yardımcı” görevlerinde kadınların çalışabileceği aktarıldı.

Suudi Arabistan İstatistik Kurumu verilerine göre, son dönemde kadınlara yönelik istihdam çalışmalarını arttıran ülkede geçen yıl yüzde 34,5 olan kadınlarda işsizlik oranı bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 33,1’e düştü.

Riyad yönetiminin 2030 hedefleri arasında kadınların çalışma hayatına katılım oranının yüzde 22’den yüzde 30’a yükseltilmesi de bulunuyor.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz’in eylül ayında yayımladığı kararnameyle ülkede Haziran 2018’den itibaren kadınlara da ehliyet alarak araç kullanma izni verilmişti.