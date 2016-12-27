Suudi Arabistan’da Halep İçin Yardım Kampanyası

»Ana Sayfa»Suriye
27.12.2016 08:07
Suudi Arabistan’da Halep İçin Yardım Kampanyası
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz’in, Suriye halkına yardım için tüm ülkede yardım kampanyası başlatılması talimatı verdiği bildirildi.

Suudi Arabistan Kraliyet Divanı’ndan yapılan açıklamada, Kral Selman bin Abdulaziz’in savaş ve ağır kış şartları nedeniyle yardıma muhtaç Suriyelilere ve özellikle yerlerinden ayrılmak zorunda kalan Haleplilere destek için bugünden başlamak üzere tüm ülkede Suriye’ye yardım kampanyasının başlatılması emrini verdiği bildirildi.

AA’da yer alan habere göre, Kral Selman’ın yardım kampanyasına kişisel hesabından 5,3 milyon dolar, Birinci Veliaht Prens ve İçişleri Bakanı Muhammed bin Nayif’in 2,6 milyon, İkinci Veliaht Prens ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman’ın ise 2,1 milyon dolar bağışta bulunduğu yardım kampanyasına devlet bütçesinden de 26,6 milyon dolarlık tutar ayrıldı.

Kral Selman Yardım ve İnsani İşler Merkezi’nin yürüteceği belirtilen kampanyada partner kuruluşlar aracılığıyla insani yardım malzemesi, ilaç, barınma malzemeleri ve kışlık malzemelerin temin edileceği, tedavi masrafları ile çadır kurulum masraflarının karşılanacağı ifade ediliyor.

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