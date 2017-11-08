Suudi Arabistan'da Dondurulan Hesap Sayısı Bin 600'ü Geçti

Suudi Arabistan Para Ajansı'nın (SAMA), başsavcılığın talimatı doğrultusunda yolsuzluk nedeniyle gözaltına alınan kişilere ait bin 600'den fazla banka hesabını dondurduğu belirtildi.

Bankalardan alınan bilgiye göre SAMA, başsavcılığın talimatı gereği yolsuzluk nedeni ile gözaltına alınan ve aralarında prens, üst düzey görevliler ve milyarder iş adamlarının da bulunduğu kişilere ait bin 600'den fazla kişisel banka hesabını dondurdu.

Dün akşama kadar dondurulan banka hesabının bin 300 olduğuna işaret eden kaynaklar, bu sayının daha da artabileceği ifade etti.

Suudi Arabistan Para Ajansı (SAMA), dün yaptığı açıklamada, "Başsavcılığın talimatı gereği gözaltına alınan prens, üst düzey devlet yöneticileri ve iş adamlarının kişisel banka hesaplarına el konulduğunu" duyurmuştu.

AA