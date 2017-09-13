Suudi Arabistan'da Çok Sayıda Vaiz ve Akademisyen Gözaltına Alındı
Geçtiğimiz günlerde Selman el Avde gibi dünyaca ünlü vaiz ve alimleri tutuklayan Riyad yönetimi, yeni başlattığı dalga ile çok sayıda akademisyeni tutukladı.
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Al Jazeera'da yer alan habere göre Suudi Arabistan yönetimi yeni tutuklama dalgası başlattı. Haberde yer alan bilgilere göre çok sayıda vaiz ve akademisyenin tutuklandığı belirtildi.
Tutuklular arasında geçtiğimiz gün tutuklanan Selman el Avde'nin kardeşinin de olduğu ifade edildi.
Peşpeşe gelen tutuklama dalgaları Muhammed bin Selman'ın tahtı ele geçirme öncesinde halk üzerinde etkili isimleri susturma çabası olarak yorumlandı. (Star)
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