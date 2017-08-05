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Suudi Arabistan Yemen'i Vurdu! Çok Sayıda Ölü Var

Suudi Arabistan Yemen'i Vurdu! Çok Sayıda Ölü Var

​​​​​​​Yemen’in kuzeyinde Sa’ada şehrine Suudi Arabistan tarafından düzenlenen hava saldırısı sonucu bir aileden 9 kişi hayatını kaybetti.

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Yemen’in kuzeyinde Sa’ada şehrine düzenlenen hava saldırısı sonucu El Zarafi ailesinden 9 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, 3 kişinin yaralandığı açıklandı.

Hayatını kaybedenler arasında 2 yaşındaki Betül, 3 yaşında Fatıma ve 12 yaşındaki Hüseyin adlı çocukların da bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti. 50 yaşındaki anne hayatını kaybederken, ağır yaralı olan 55 yaşındaki baba hastaneye kaldırıldı. Yerel kaynaklar, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

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Kaynak: Haber 7

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