Suudi Arabistan, Suriye’de ABD ile Birlikte IŞİD’e Karşı Savaşmaya Hazır

»Ana Sayfa»Suudi Arabistan
21.02.2017 13:55
Suudi Arabistan, Suriye’de ABD ile Birlikte IŞİD’e Karşı Savaşmaya Hazır
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Suriye'de IŞİD ile mücadele için ABD'nin yanında savaşmak üzere özel birlikler göndermeye hazır olduklarını açıkladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr, Süddeutsche Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, ABD ile birlikte IŞİD’le mücadele amacıyla Suriye'ye askeri birlikler göndermeye hazır olduklarını söyledi.

El Cubeyr, "Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri özel birlikleri ile ABD'nin yanında yer almaya hazır olduğunu beyan etmiştir, ayrıca İslam koalisyonundan bazı ülkeler de terörizm ve radikalizm ile mücadeleye birlik göndermeye hazırdır" şeklinde konuştu.

Suudi Dışişleri Bakanı El Cubeyr, planın mahiyetini ve nasıl uygulanabileceğini ABD ile istişare ettiklerini belirtti.

TEMİZLENEN BÖLGELERE MUHALİFLER YERLEŞSİN

Planın yakında hazır olmasını beklediklerini dile getiren Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı mülakatında, "öncelikli amacın IŞİD’in denetimindeki toprakları geri almak, ama aynı zamanda kurtarılan bölgelerin Hizbullah, İran ya da Şam yönetiminin kontrolüne geçmesini önlemek olması gerektiğini" söyledi. El Cubeyr, IŞİD’den arındırılacak bölgelerin muhaliflerin denetimine verilmesini tercih ettiklerine işaret etti.

 

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