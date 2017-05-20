Suudi Arabistan Hizbullah Liderini “Terörist” Listesine Aldı

Lübnan’daki Hizbullah isimli örgütün en önemli liderlerinden olan Yürütme Kurulu Başkanı Haşim Safiyyuddin’in “terörist” listesine alınmasının ardında, “Hizbullah’ın Orta Doğu’daki operasyonlarından sorumlu olması, terör operasyonlarının düzenlenmesinde danışmanlık yapması ve Esed rejimine destek vermesinin” yattığı belirtildi.

Alınan karar gereği uygulanacak yaptırımların, Safiyyuddin’in mal varlığının dondurulması ve Suudi Arabistan vatandaşlarının ya da burada ikamet eden yabancıların Safiyyuddin ile hiçbir şekilde alışverişte bulunmamasını kapsadığı kaydedildi.

Suudi Arabistan daha önce de Hizbullah adına faaliyette bulundukları gerekçesiyle bazı şirket ve kişileri “terörist” listesine almıştı. Suudi Arabistan, ilk defa bir Lübnanlıyı Esed rejimine destek verdiği için “terörist” listesine almış oldu.

Kaynak: SPA, AA