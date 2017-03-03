Suudi Arabistan, Hac ve Umre Kontenjanını Arttırmayı Hedefliyor

»Ana Sayfa»Suudi Arabistan
03.03.2017 13:46
Suudi Arabistan, Hac ve Umre Kontenjanını Arttırmayı Hedefliyor
Suudi Arabistan, 2030’da hac ve umre kontenjanını 30 milyona çıkartmayı planlıyor.

Suudi Arabistan Genel Yatırım Otoritesi (SAIGA) Başkan Yardımcısı Faysal Bassarat, Suudi Arabistan hükûmetinin, 2030’da hac ve umre kontenjanını 30 milyona çıkartmayı hedeflediğini söyledi.

Resmî ziyâret için Suudi Arabistan Kralı Selman Abdülaziz es-Suud ile Endonezya’da bulunan Bassarat, başkent Cakarta’da gerçekleşen Endonezya-Suudi Arabistan İş Forumu’na katıldı.

AA’da yer alan habere göre, Bassarat, burada yaptığı konuşmada Suudi Arabistan hükûmetinin hac ve umre kontenjanını arttırma çalışmalarının olduğunu belirterek, “Her yıl 8 milyon kişi hac ve umre yapıyor. Bu kontenjanı 2030 yılında 30 milyona çıkartmayı hedefliyoruz.” dedi.

Suudi Arabistan, geçen hafta, Mekke’de kutsal mekânlardaki genişletme çalışmalarının sona yaklaştığını, bazı bölgelerdeki çalışmaların tamamen bittiğini, dolayısıyla bu yıl hac kotasını yükselteceğini açıklamıştı.

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