Suudi Arabistan, Gazze’ye 30 Milyon Dolar Bağışladı
Gazze’deki Filistin Bayındırlık ve İskan Bakanı Mufid Hasayine, Suudi Arabistan’ın Gazze’nin yeniden imarı için 30 milyon dolar bağışladığını söyledi.
Hasayine, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu yardımın Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) aracılığı ile hükümete teslim edileceğini belirtti.
Suudi Arabistan’ın ilk ödeme olarak 10 milyon doları gönderdiğini aktaran Hasayine, söz konusu ilk ödemenin işgalci İsrail’in saldırılarında tamamen yıkılan 370 evin onarımına katkıda bulunacağını söyledi.
“12 Bin Ev Tamamen Yıkıldı”
İşgalci İsrail, 7 Temmuz 2014’te başlattığı ve 51 gün süren saldırılarını 26 Ağustos’ta sağlanan ateşkesle sona erdirmişti. UNRWA ve UNDP’nin iş birliğiyle hazırlanan rapora göre, işgalci İsrail’in Gazze’ye yönelik son saldırılarında yaklaşık 12 bin ev tamamen yıkılmış, 160 bin ev hasar görmüş, bunların 6 bin 600’ü kullanılamaz duruma gelmişti.
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