Suudi Arabistan da Ramazan'a Cumartesi Günü Başlıyor
Suudi Arabistan, ramazan hilalinin gözlemlendiğini, dolayısıyla ülkede 27 Mayıs Cumartesi ramazan ayının ilk günü olarak oruç tutulacağını duyurdu.
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Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesinden yapılan açıklamada, "ramazan ayı hilalinin görüldüğü, cumartesi günü ülkede ramazan ayının ilk günü olarak oruç tutulacağı" kaydedildi.
Açıklamada, hilalin, Başkent Riyad'ın kuzeyindeki Sedir ve batısında bulunan Temir bölgelerinde gözlemlendiği ifade edildi.
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