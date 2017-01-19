Suudi Arabistan Cibuti'de Askeri Üs Kuruyor

»Ana Sayfa»Suudi Arabistan
19.01.2017 08:48
Suudi Arabistan Cibuti'de Askeri Üs Kuruyor
Birçok yabancı ülkenin askeri üssüne ev sahipliği yapan stratejik Cibuti, şimdi de Suudi Arabistan'a üs kurma izni verecek. İki ülke arasında bölgesel güvenlik ve üs kurulması konusunda anlaşmanın tamamlanmak üzere olduğu belirtiliyor.

Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde stratejik bölgede bulunan Cibuti, ABD ve Fransız askeri tesislerine ev sahipliği yapıyor.

Cibuti Dışişleri Bakanı Mahmud Ali Yusuf, Financial Times gazetesine verdiği demeçte, Suudi Arabistan'ın, geçtiğimiz yıl hükümetle bir güvenlik anlaşması imzaladığını ve bir üs hazırlığı kapsamında bu ay bir işbirliği anlaşması imzalandığını açıkladı.

Yusuf açıklamasında "Kısa sürede Riyad'da bir askeri işbirliği anlaşması imzalayacağız, Ayrıntıları size veremem ama ne zaman olacağını yakın zamanda öğreneceksiniz" dedi.

Suudi yetkililer konu ile ilgili yorumda bulunmadı.

ABD, Cibuti'yi Afrika merkez ve bölgesel anti-terör operasyonları için bir üs olarak kullanıyor. Washington'daki tesislerde 4 bin personele ait garnizonun yanında drone limanları da bulunuyor.

Dünyanın süper güçleri Afrika Boynuzu'ndaki bu küçük, yoksul ülkede küresel nüfuz için yarışıyorlar.

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Suudi Arabistan'da Ekonomik Krizin Ayak Sesleri08 Kasım 2016 Salı 08:34
  • Husiler Yemen'den Mekke'ye Balistik Füze Fırlattı28 Ekim 2016 Cuma 19:21
  • Suudi Arabistan'da Polise Silahlı Saldırı25 Ekim 2016 Salı 17:44
  • ABD'de Suudi Arabistan Aleyhinde '11 Eylül' Davası Açıldı02 Ekim 2016 Pazar 14:31
  • 11 Eylül Yasasıyla Suudi Arabistan'ın Varlıkları Gasp mı Edilecek?30 Eylül 2016 Cuma 08:57
  • Suudi Arabistan’da Maaşlar Düşürüldü27 Eylül 2016 Salı 16:20
  • Suudi Arabistan'a Balistik Füzeli Saldırı12 Eylül 2016 Pazartesi 15:28
  • "İran Vatandaşlarını Hac Farizasını Yerine Getirmekten Alıkoyuyor"06 Eylül 2016 Salı 08:32
  • Mekke’ye Ulaşan Hacı Adayları 1 Milyonu Aştı05 Eylül 2016 Pazartesi 21:14
  • Suudi Arabistan'a Roketli Saldırı: 2 Ölü 5 Yaralı28 Ağustos 2016 Pazar 21:35
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    Adem Özköse Kardeşimizin Dedesi Vefat Etti
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Günah
    Günah
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim