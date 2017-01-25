Suudi Arabistan Büyükelçiliği BBC Arapça'nın Haberini Yalanladı!
Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği, BBC Arapçanın yayınladığı iddia edilen ve İrancı sitelerin üzerine balıklama atladığı eski Ankara Büyükelçisi Adil Sirac Merdad'a ait olduğu iddia edilen“Erdoğan İhanet Etti”ifadeleri yalanlandı.
Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"BBC'nin internet sitesinde yayınladığı Suudi Türk ilişkileri ve Suriye krizi konusunu ele alan ve Sayın Büyükelçi Adel Bin Siraj Merdad'a ait olduğu iddia edilen açıklamalarla ilgili olarak, Büyükelçilik söz konusu iddiaların uydurma olduğunu, Sayın Büyükelçinin 3 hafta önce Türkiye'deki görevini tamamlayarak ülkeden ayrıldığını, geçen haftalarda ne BBC 'ye ne de başka bir medya kuruluşuna herhangi bir açıklama yapmadığını beyan eder."
Haberi ilk yayınlayan sitenin Lübnen ve Mısır kaynaklığı olduğu ve haberi BBC Arapçaya dayandırdığı öğrenildi. Eski büyükelçi Siraj Merdad'ın, Rusya'yla yakınlaşmaya ve İsrail krizinin çözülmesine işaret ederek "Türkiye ve AKP bize ihanet etti" dediğini iddia etmişti.
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