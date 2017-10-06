Suudi Arabistan BM'nin Kara Listesine Girdi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar" ile ilgili raporu BM Güvenlik Konseyi'ne sundu.

Rapora eklenen kara listede bu yıl Suudi Arabistan da yer aldı.

ABD destekli koalisyon güçlerinin BM'nin kara listesine eklenip eklenmeyeceği uzun süre tartışma konusu oldu. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki insan hakları ihlalleri üzerine geçen yıl BM'nin kara listesine kısa süreliğine alınmış ancak daha sonra listeden çıkarılmıştı.

Dönemin BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun "çok zor ve acı" bir karar verdiğini, milyonlarca çocuğun yardımların kesilmesinden etkileneceğini ve baskılar üzerine koalisyonu kara listeden çıkarmak zorunda kaldığını söylemişti.

Rapora göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Yemen'de 2016 yılında 683 çocuğun ölümüne ve sakatlanmasına neden oldu, ayrıca 38 hastane ve okulu hedef aldı.

AA