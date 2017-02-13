Suudi Arabistan 40 Bin Pakistanlıyı Sınır Dışı Etti!

Suudi Arabistan yönetimi ülkede bulunan 40 bin Pakistanlıyı sınır dışı etti. Yetkililer, son dönemde artan “terör saldırılarının” ve “IŞİD ile bağlatılı grupların” varlığının alınan kararda etkili olduğunu savundu.

Suudi Arabistan’da “terör saldırılarını” soruşturan komisyon, şiddet, suç ve güvenlik gerekçeleriyle son dört ay içerisinde 40 bin Pakistanlıyı ülkeden sınır dışı etti.

Sınır dışı edilenlerin çoğunluğunu Suudi Arabistan’da çalışan Pakistanlı işçilerin oluşturduğu belirtildi.

Suudi Arabistan medyasında yer alan haberlere göre güvenlik kaynakları, sınır dışı edilenlerin “IŞİD ile bağlantılı” veya “terör saldırıları” içerisinde yer alan gruplar olduğunu savundu.

Öte yandan, özellikle geçen yıl petrol fiyatlarının düşmesi ile Suudi Arabistan’da ağır bir finansal sorunun yaşanmasının da söz konusu kararda etkili olduğu kaydedildi.

Ülkede son dönemde yaşanan güvenlik sorunları, halk gösterileri ve şiddet olayları güvenlikle ilgili yeni tedbirlerin alınmasında etkili oldu.

Kaynak: Yeni Şafak, Middle East Monitor