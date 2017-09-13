Suriye’nin Yüzde 37’si PKK/PYD ile IŞİD’in Elinde!

AA’nın yaptığı ölçümlere göre, yaklaşık olarak 185 bin kilometrekare olan Suriye topraklarında IŞİD ve PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD’ye bağlı güçler, ülkede toprakların toplam yüzde 37’sini işgal altında tutuyor.

27 bin kilometrekare civarında bir alanı işgal altında tutan IŞİD, hâlen ülkenin yüzde 14’üne hâkim.

Fırat Kalkanı Harekâtı ile Türkiye sınırından uzaklaştırılan IŞİD, ülkenin doğusunda, Irak sınırında ve Humus’taki çöl alan ile Dera ve Hama’nın doğusunda varlığını sürdürüyor.

Harekâtla 2 bin 60 kilometrekarelik bir alandan IŞİD ile PKK/PYD uzaklaştırılmıştı.

PKK/PYD İşgali Büyüyor

PKK/PYD’nin kontrolündeki alan, 41 bin kilometrekare ile ülkenin yaklaşık 23’ünü oluşturuyor.

Son 5 ayda, örgüt 2 bin 500 kilometrekareyi ABD’nin desteğiyle ele geçirdi.

Örgüt, Suriye-Türkiye sınırının da yüzde 65’ine hâkim.

PKK/PYD, Suriye’nin kuzeyinde Türkiye sınırı boyunca, doğuda Haseke ve Rakka ilinin kuzeyi, Halep’in doğusundaki Münbiç ve kuzeybatısındaki Afrin ilçelerini işgal altında tutuyor.