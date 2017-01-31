Suriye’nin Kuşları da Bombalardan Kaçtı!

Ak Yanaklı Arap Bülbülü isimli kuşlar da Suriye’den Türkiye’ye göçtü. Yaşamak için bombalardan kaçan ve üç yıldır Şanlıurfa’da görülen nadir cins, artık Türkiye’nin kuş listesinde.

Suriye’de Beşşar Esed ve işbirlikçileri tarafından gerçekleştirilen vahşice saldırılar yüzünden yüz binlerce insan hayatını kaybederken, milyonlarca insan da Suriye’yi terk etmek zorunda kaldı.

Suriye’nin Ak Yanaklı Arap Bülbülü isimli kuşları da bombaların, kimyasal silahların, yakılan ve yıkılan evlerin arasından kaçıp yaşamak ve neslini sürdürmek için üç milyon kadar Suriyeli mültecinin göçtüğü Türkiye’ye geldi.

Geçtiğimiz senelerde kuş gözlemcileri tarafından ilk kez Şanlıurfa’da görüntülenen Ak Yanaklı Arap Bülbülü, Türkiye’nin kuş listesine eklendi.

Onlar da İnsanlar Gibi Göçtü

Yeni Şafak’ta yer alan habere göre, onu, Şanlıurfa’da ilk gözlemleyenlerden Kuş Gözlemcisi ve Fotoğraf Sanatçısı Mehmet Mahmutoğlu, Suriye’deki bombalardan kaçarak Türkiye’ye gelen iki farklı kuş türü tespit edildiğini söylüyor.

Suriye sınır hattında savaş muhabirliği yaparken göç zamanı olsun olmasın aşırı kuş hareketliliği gözlemlediklerini paylaşan Mahmutoğlu, “Onlar da insanlar gibi savaştan kaçıyordu. Normalde tür envanterine eklenmesi için 3 yıl üst üste bu kuşun görüntülenmesi gerekli ve tespiti üzerinden 3 yıl geçti.” diyor.

Irak’ın Yedikardeş’i de Türkiye’ye Gelmiş

Yaklaşık 4 yıldır kuş gözlemciliği yapan ve 350 türü görüntülemeyi başaran Mahmutoğlu, bu zorunlu göçle daha önce de karşılaşmış:

“Irak’taki Körfez Savaşı sırasında bölgedeki kuş hareketliliğinde değişmeler oldu. Iraklı Yedikardeş türünün de vatanı artık Türkiye.”