Suriye’nin İlk Kadın Polisleri

Türkiye, Fırat Kalkanı bölgesinde görev yapmak üzere ilk etapta yaklaşık 5 bin Suriyeli polise eğitim verdi.

Ardından Suriye Polis Kuvvetleri ve Ulusal Güvenlik Komutanlığında ilk kez İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü personeli tarafından Suriyeli kadınlara polislik eğitimi verildi. Eğitimde başarılı olan 90 kadın, Fırat Kalkanı bölgesinde huzuru sağlayacak. Suriyeli kadınlar, Türkiye’nin güvenlik güçlerinden eğitim aldı.

Suriyeli kadınlara, protokol, asayişi sağlama, yakın takip, silah eğitimi, sıcak çatışma ve terörle mücadele eğitimleri verildi. 90 kadın polis, dün yemin töreni ile resmen göreve başladı.