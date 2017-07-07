Suriye’nin Güneyindeki Sözde Ateşkesin Süresi Uzatıldı!

Beşşar Esed rejimine bağlı Savunma Bakanlığı’nın internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Suriye’nin güzeyindeki Dera, Kuneytra ve Süveyde illerinde Esed rejimi tarafından tek taraflı olarak ilan edilen sözde ateşkesin 8 Temmuz’a kadar uzatıldığı duyuruldu.

3 Temmuz tarihinde 4 günlüğüne saldırılarını durdurma kararı aldığını açıklayan rejim, bu karara uymayarak söz konusu illere saldırmaya devam etti. Sözde ateşkesin süresi bugün doluyordu.

Dera ve Kuneytra illeri 4-5 Mayıs’taki Astana toplantısında Rusya, Türkiye ve İran’ın imzaladığı muhtırada, oluşturulması öngörülen “çatışmasızlık bölgeleri” arasında yer alıyor.

4-5 Temmuz’da düzenlenen Astana 5 toplantısı sırasında, Rusya ve ABD’nin güney cephesinde Astana sürecinin dışında, güvenli bir bölge oluşturulması için anlaştıkları belirtilmişti.

Kaynak: AA