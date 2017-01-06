Suriye'nin Barada Vadisi'nde 7 Bin Kişi Yerinden Edildi

BM, Şam'ın batı kırsalındaki Barada Vadisi'ndeki çatışmalar nedeniyle en az 7 bin kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'de rejimin, Halep'i ele geçirdikten sonra saldırılarını yoğunlaştırdıkları başkent Şam'daki Barada Vadisi'nde çatışmalar nedeniyle en az 7 bin kişinin yerinden edildiğini söyledi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Barada Vadisi'ndeki çatışmalar nedeniyle Şam ve çevresindeki bölgelerin ana su kaynağının da zarar gördüğünü ve bölgede 22 Aralık'tan bu yana su kesintisi yaşandığını ifade etti.

Yaklaşık 45 bin kişinin yaşadığı Barada Vadisi'nde çatışmalar nedeniyle en az 7 bin kişinin yerinden edildiğini belirten Dujarric, BM'nin kent ve çevresinin su ihtiyacının üçte birini karşılayabildiğini sözlerine ekledi.