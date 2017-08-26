Suriyelilerin 'Tehlikeli Hac Yolculuğu'

Suudi Arabistan'ın 2012'den bu yana Beşşar Esed rejimi ile diplomatik ilişkileri kesmesi ve hac kontenjanını muhaliflere vermesi, rejimin de bu şartlar altında hacca giden halkı cezalandırılmasını istemesi nedeniyle hacca gitmek isteyen Suriyelileri tehlikeli bir yolculuk bekliyor.

Hac başvurularını Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) üzerinden yapması gereken Suriyeliler, rejimin tehditleri karşısında türlü tehlikeleri göze almak zorunda kalıyor.

SMDK'nın Türkiye, Ürdün, Lübnan, Mısır ve Körfez ülkeleri ile Suriye'nin kuzeyinde bulunan Yüksek Hac Komitesi'ne bağlı hac organizasyonu ofislerine başvurarak, Suudi Arabistan'dan "özel hac vizesi" alması gereken Suriyeliler, özellikle de hala rejim kontrolündeki bölgelerde yaşayanlar, hac niyetiyle dahi olsa muhaliflerle temas kurdukları için Esed rejimi tarafından ölüm dahil türlü cezalara çarptırılma tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor.

Son beş yıldır Suriyelilerin hac organizasyonunu yürüten SMDK Yüksek Hac Komitesi, pasaport işlemleri, konaklama ve ulaşım gibi hizmetlerin yanı sıra Suriyeli hacı adaylarına ibadetleri sırasında da rehberlik yapıyor.

15 BİNDEN FAZLA SURİYELİ HAC VİZESİ ALDI

Ancak SMDK'nın verdiği rakamlar, tüm bu tehlikelerin kutsal topraklara gidebilme arzusu içindeki binlerce Suriyeliyi geri bırakmaya yetmediğini gösteriyor.

SMDK verilerine göre, 2017 yılında 15 binden fazla Suriyeli hac vizesi almayı başardı. 180 Suriyeliden oluşan ilk hac kafilesinin 12 Ağustos'ta Gaziantep'ten yola çıktığı belirtilirken, 23 Ağustos itibariyle Suudi Arabistan'a ulaşan Suriyeli hacı adayı sayısının 10 bin olduğu ifade edildi.

ÖLDÜRÜLME VEYA HAPİS TEHDİDİ

Esed rejiminin 2012'de ülkedeki karışıklığı öne sürerek "hac organizasyonun yapılmayacağını" açıklamasının ardından, Suriye Vakıflar Bakanı Abdussettar es-Seyyid "yasağa rağmen hacca giden Suriyelilerin öldürülmesi veya hapsedilmesi gerektiğini" söylemişti.

Bunun üzerine Suudi Arabistan, hac ibadetini yapmak isteyen Suriyeliler için muhaliflere kontenjan ayırmıştı.

"HACCA GİDECEKLERİNİ GİZLİYORLAR"

Suriye'deki iç savaş nedeniyle en çok sığınmacı alan ülkelerden biri olan Lübnan'da, Suriyeli hacı adaylarına hizmet veren 15 organizasyon şirketi bulunuyor. Ancak şirket yöneticileri veya hacca gitmek isteyen Suriyeliler, Esed rejiminden korktukları için basın mensuplarına konuşmak istemiyor.

Görüntüsünün yayınlanması ve isminin gizli tutulması şartı ile AA muhabirine konuşmayı kabul eden bir şirket yetkilisi, bu yıl çoğu kadın olmak üzere 4 bin 200 civarında Suriyelinin Lübnan üzerinden hacca gideceğini söyledi.

Bu kişilerden yaklaşık 2 bininin halen Suriye'de yaşadığına işaret eden, söz konusu şirket yetkilisi şunları kaydetti:

"Suriye'nin birçok farklı bölgesinden hac için Lübnan'a gelenler, bu yolculuğa güvenlik sıkıntılarının yanı sıra rejimin tehditleri nedeniyle türlü tehlikeleri göze alarak çıkıyor. Bu insanlar hangi niyetle Lübnan'a gideceklerinin öğrenilmemesi için büyük çaba sarf ediyor. Lübnan'da da Esed rejimi istihbaratı ve rejime yakın örgütlerden (Hizbullah) korktukları için hacca gideceklerini gizlemeyi sürdürüyor. Lübnan'dan Suriye'ye dönenler, rejim tarafından sorguya çekiliyor."

BU YIL 4 BİN LÜBNANLI HACI OLACAK

Öte yandan Lübnan'da hac organizasyonu yapan 53 şirkete bu yıl 30 bin kişinin başvuruda bulunduğu ancak verilen kontenjan gereği bunlardan 2 bini Sünni, 2 bini Şii olmak üzere toplam 4 bin Lübnan vatandaşının hacca gidebileceği belirtildi.

Hac ve umre organizasyonu yapan bir şirketin sahibi olan Velid Ulvan, hacı adaylarının yaş ve başvuru sayısı esas alınarak belirlendiğini söyledi. Ulvan, "Başvuru yapanlardan ilk olarak yaşı en büyük olanlar seçiliyor, sonra da bunlar arasında geçmiş yıllarda en fazla başvuru yapanlara öncelik tanınıyor." dedi.

Ulvan ayrıca, Lübnan vatandaşlarına ilaveten ülkede yaşayan bin 500 Filistinlinin de hacca gideceğini ifade etti.

Lübnan'da hacca gidecek kişiler , her yıl Daru'l Fetva kurumu bünyesindeki Hac ve Umre Heyeti tarafından belli kriterlere göre seçiliyor.

AA