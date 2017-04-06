Suriyelilerin Konvansiyonel Silahlarla Katledilmeleri Sorun Değil mi?

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06.04.2017 19:37
Suriyelilerin Konvansiyonel Silahlarla Katledilmeleri Sorun Değil mi?
“Kimyasal katliam karşısında sert tepkiler veren Batı, Esed rejiminin bilinen usuller ve silahlarla icra ettiği katliamları umursamıyor bile!”

Rıdvan Kaya’nın analizi:

İdlib’in Han Şeyhun bölgesinde Esed rejiminin gerçekleştirdiği vahşi katliam çok ses getirdi, neredeyse tüm dünyada yoğun tepkilere neden oldu. Başta ABD olmak üzere Batılı devletler ve uluslararası kuruluşlar ardı ardına kınama-lanetleme mesajları yayınladılar, medya konuyu etraflıca gündemleştirdi.

Açıkçası bu yoğun kınama-lanetleme görüntüsünün ikiyüzlülükten öte pek bir anlamı yok. Ayrıca da tüm bu tepkilerin sadece birkaç günlük ömrü olduğundan ve daha öncekilerde olduğu üzere vahşet tablolarının hızlıca unutulup gideceğinden eminiz.

Elbette her ne kadar içtenlikten uzak ve geçici de olsa bu vahşete tepki verilmesini her şeye rağmen olumlu bulunabilir. Sadece sözden ibaret de kalsa, tutarlılıktan fersah fersah uzak da olsa birilerinin tüm bu insanlık suçları karşısında en azından kendilerini bir şeyler söylemek zorunda hissetmeleri dahi iyi bir şey olarak değerlendirilebilir. (…)

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