Milli Eğitim Bakanlığı gözetiminde İHH İnsani Yardım Vakfı’nın da destek verdiği “Suriyelilerin Eğitimi İçin Uluslararası Konferans” İstanbul’da icra edildi.

Dünyanın birçok yerinde Suriyelilerin eğitimiyle ilgilenen eğitimciler, çocukların eğitim meselesini konuşmak için İstanbul Pullman Otel’de buluştu. 2 gün süren eğitim çalıştayında sağlıklı eğitimin önündeki engeller masaya yatırıldı ve çözüm yolları arandı.

Konferans; Milli Eğitim Bakanlığı gözetiminde, İHH İnsani Yardım Vakfı, Katar EID Yardım Kuruluşu, İslami Yardım Organizasyonu – İnsani Fonlar, İslam Konseyi Yardım Müessesi ve Marifet Eğitim ve Kültür Derneği’nin katkıları ile düzenlendi.

Çeşitli atölye ve aktivitelerin yer aldığı konferans, açılış konuşmaları ile başladı. İHH adına konferansa ilk gün İHH Genel Sekreteri Yavuz Dede ve İHH Yetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Yılmaz katıldı.

5 temel aktivite

Toplamda 7 atölyeden oluşan ve 5 temel aktiviteyi kapsayan konferansta; “sorunlu bölgelerde eğitim”, “öğrenci ve eğitimciler için eğitim çerçevesi bilimsel standartları”, “Suriyeli mülteci çocukların eğitimi için uluslararası örgütlerin çabaları”, “eğitimciler için istenilen yeterlilik standartları” ve “Suriyeli mülteciler için eğitim gerçeğine bir bakış” konuları konuşuldu.

7 ayrı atölye

Açılış konuşmalarının ardından konferans, atölyelerle devam etti. 7 farklı konunun yer aldığı atölyelerde; “eğitim sürecinde baz alınan müfredatlar”, “e-eğitim ve uzaktan eğitim ile Suriyeli öğrenciler üzerindeki etkileri”, “eğitim süreci (problemler ve çözümler)”, “Suriyelilerin eğitimi konusunda mali desteğin insani boyutu”, “okuldan kaçma ve geç kalma sorunu”, “mesleki eğitim ve orta enstitüler” ve “eğitim sürecini organize eden yasa ve kanunlar” başlıkları işlendi.

Suriye eğitimi: güncel sıkıntılar ve çözümleri

Daha sonra ana salonda “Suriye eğitimi: güncel sıkıntılar ve çözümleri” başlıklı bir panel düzenlendi. Panelde gelen soruları cevaplayan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Ali Rıza Tünel, özetle şunları söyledi:

“Fırat Kalkanı Harekâtı sonucunda kurtarılan bölgelere kitap gönderdik, göndermeye devam ediyoruz. Sahte diploma ile öğretmenlik yapanların önünü alacağız. Devam eden çalışmalarımız sonucunda hiçbir Suriyeli öğretmen arkadaşımız işsiz kalmayacak. Lise okumak isteyen öğrencilere de okullarımızın kapıları her daim açık.”

Konferansta ikinci gün

Konferans ikinci gününde de yoğun bir şekilde devam etti. Konferansta ilk olarak kürsüye Şam Âlimler Birliği Başkanı Usame Er-Rifai çıktı. Rıfai, yaptığı konuşmada, “Suriyeli çocuklar eğitimsiz kalıyorlar. Diğer ülkelerdeki çocuklar kitap bulabiliyor, öğretmen bulabiliyor. Ama Suriyeli çocuklarımız bu imkânlar mahrum kalıyor. Her kim ki bu çocuklara yardım eder, onların eğitimlerine yardımcı olur, hiç şüphesiz Rabb’imiz onu mükâfatlandırır” dedi.

“Suriye’nin inşası eğitimden geçiyor”

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ercan Demirci de, “Rabb’imize hamd olsun ki devam eden katliamda Suriyelilere kardeş olma şerefini bizlere nasip etti” dedi. Demirci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Biz bu zorlukların da geçeceğini bildiğimiz için yarınlar için birlikte olmalı ve yarının Suriye’sinde birlikte çalışmalıyız. Haçlı seferlerinden sonra belki de ilk defa Suriye toprakları bu kadar tahribat aldı. Suriye’de yaşanan bu tahribatı da ancak Suriyeli çocuklarımızı eğiterek aşabiliriz. O sebeple bizlere çok büyük iş düşüyor. Çocuklarımız ve geleceğimiz için bunu yapmalıyız.

Biz Türkiye olarak ilk günden bugüne kadar Suriye için hep bunları düşündük. Bu manada bu toplantıyı tertip eden heyete de teşekkürlerimi sunuyorum. Yaklaşık 200 bin civarında Suriyeli çocuk normal okullarımızda eğitim görüyor. Bunun yanı sıra 300 bin çocuk geçici eğitim merkezlerinde eğitim alıyor. Bu toplantıdan sonra da çalışmalarımıza devam etmeli, bu konferansımız bizim için bir milat olmalı. Son olarak şunu ifade etmek istiyorum ki, Suriye’nin kalkındırılması da hiç şüphesiz bina inşa etmekten daha çok eğitimden geçiyor.”

“Suriyeliler, özgürlüğün bedelini ödüyorlar”

Konferansın ikinci gününde İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım ise, sahada ter döken, bizzat Suriyelilerin sorunlarını yerinde inceleyen kuruluşların böyle bir toplantıda bir araya gelmiş olmasından mutluluk duyduğunu belirtti. Yıldırım, şunları söyledi:

“Bize bombalarla saldırmalarının nedeni eğitimsiz olmamızdır. Buradan cesaret alarak bizi vuruyorlar. Ama Allah’a şükürler olsun ki, Milli Eğitim Bakanlığı’mız Suriyeliler için çok güzel işler yaptı. Yapmaya da devam ediyor. Katarlı kuruluşlarımız özellikle çok yardımcı oldular. Ben her iki kuruluşa da ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Biz de bildiğiniz üzere Reyhanlı’da Katar RAF Kurumu ile birlikte sevgi evi projesi gerçekleştirdik. Bine yakın çocuğumuz orada eğitimlerini sürdürecek.

Bu arada ben özellikle İdlib konusuna dikkat çekmek istiyorum. Orada doğru dürüst okul bulunmuyor. Eğer bu böyle devam ederse, hem kendilerine hem de ümmete bir problem olan gençlik yetişecek. O sebepten buradaki çalışmalarımıza ağırlık vermemiz gerekiyor. Bir gün Şam’da, Kahire’de, Bağdat’ta camilerde özgürce namaz kılabilme umudu ile bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Çünkü Suriye halkı özgürce yaşayabilmek için bu bedeli ödüyorlar. Madem ki Suriyeliler bu bedeli ödüyorlar, o zaman bizlerde Halep’i, Şam’ı İslami literatüre uygun bir şekilde ihya edecek bir eğitim sürecine ihtiyacımız var.”

Konferans daha sonra Katar Kalkınma Fonu Yetkilisi Ali Debbağ, OICHF Yetkilisi ve ICSE projesi Genel Sorumlusu Abdulaziz bin Abdurrahman el-Sani, Katar EID Başkanı Ali Suwaidi ve Katar Raf Kurumu Genel Müdürü Ayid Al-Kahtani konuşmaları ile devam etti.

Suriyeli çocuklardan resim sergisi

Konferansta ayrıca Suriyeli çocuklar ellerine paletleri alıp resim çizmeye başladı. Çeşitli ülkelerde hem yaşam hem eğitim mücadelesi veren Suriyeli çocukları anlatan fotoğraf ve resim sergisi de düzenlendi.

Çalıştay sonuçları ve sertifikalar

Konferans, açılış konuşmalarının ardından çalıştaylarla devam etti. Çalıştaylarda ilmi sonuçlar ve genel değerlendirmeler yapıldı. “Suriyelilerin Eğitimi İçin Uluslararası Konferans”, çalıştay çalışma sonuçlarının değerlendirilmesinin ardından plaket ve sertifikaların dağıtılması ile son buldu.