Suriyelilerin Çadırları Arasında Misyonerlik Çalışmaları

Suriyelilerin çadırları arasında misyonerlik faaliyetleri devam ediyor.

Suriye'de bir yandan savaş devam ederken, bir yandan da hristiyanlar fırsat buldukça misyonerlik çalışmaları için ortaya çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde Suriye’de yer alan çadırların içerisinde hristiyanlıkla alakalı misyonerlik faaliyetlerinde kullanılan kitapçıklar ve broşürler bulundu.

Burada söz konusu Müslüman olanların hristiyanlaştırılması değil, müslüman olan insanların inançlarının zedelenmesi nitekim geçmişten şu olayı nakletmekte fayda görüyoruz.

Londra’da düzenlenen “İslam Ülkelerinin Sömürgeleştirilmesi ve Bu Yoldaki Güçlükler” adlı konferansta delegelerden birisi şöyle konuşmuştu: “Elli yıl durmadan çalıştık. Sadece beş kişiyi hıristiyan yapabildik. Bu durum her şeye rağmen Müslümanların ne kadar zor hıristiyan olduklarının bir kanıtıdır. Fakat elli yıl içerisinde milyonlarca insanı İslam’dan uzaklaştırabildik ve İslam’a karşı Müslümanları lakayt bir hale getirebildik. İşte bu durum bizleri çok sevindirmektedir”. Delegenin bu şekilde konuşmasından sonra misyoner merkezi: “Bundan böyle İslam ülkelerinde Müslümanları hıristiyanlaştırmak için çaba sarfetmeyelim. Onları İslam’dan uzaklaştıralım ve İslâmi hükümlere düşman yapalım…” diye karar aldı. Bunları okuyunca İslam ülkelerinde neden bu kadar çok “şeriat” düşmanlığı yapıldığını daha iyi anlamak mümkün olabilmektedir.

Hıristiyan misyonerlerin Müslümanları hıristiyan yapmaktan çok dinlerinden uzaklaştırmayı öne çıkarmaları onlarda ciddi bir din hassasiyetinin bulunmadığının ve onların sömürgeci güçlerin çıkarlarına hizmeti sahip oldukları inanca hizmetten üstün tuttuklarının bir başka delilidir. Bu durum Batı’da din müessesesinin de kendi içinden çürüdüğünü, bozulduğunu ve dinin de sadece dünya çıkarları için kullanıldığını gösteriyor. Kendileri hıristiyanlığı yaşamayan, hıristiyanlığın bütün yasaklarını kendileri için meşru gören bazı Batılıların İslam ülkelerindeki misyonerlik faaliyetlerine katkıda bulunmaları bu durumun bir başka şahidi. Kendileri hıristiyanlıktan son derece uzak olan bazı Batılı turistlerin İslam ülkelerinde misyonerlik faaliyetlerinde bulunmaya kalkıştıklarına sık sık rastlanabilmektedir.

Kaynak: Islah Haber